Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 3 августа 2020: свыше 308 тысяч обследованных

Темпы распространения коронавируса в Алтайском крае замерли на уровне немногим больше ста человек в сутки. Последние новости на 3 августа 2020 года подтверждают этот факт – 109 инфицированных.

За минувшие сутки положительный тест на коронавирус получил 21 житель Барнаула, 20 человек из Бийска, восемь - в Рубцовске, семь – в Крутихинском районе, пять - в Мамонтовском районе, по четыре - в Михайловском и Тальменском районах, в Новоалтайске, Топчихинском, Егорьевском, Зональном и Благовещенском районах – по три, в Заринске, ЗАТО Сибирском, Яровом, Волчихинском, Залесовском, Поспелихинском, Рубцовском, Смоленском, Троцком, Тюменцевском и Шипуновском районах – по два инфицированных, в Камне-на-Оби, Славгороде и Бийском районе – по одному случаю.

Данные на 23.00 2 августа 2020 года (фото: yandex.ru/covid19/)

Оперативный штаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в Алтайском крае сообщает, что последний отчетный период в регионе общее число заболевших увеличилось до 9326 человек. При этом на лечении остаются еще 1756 человек: чуть больше половины непосредственно в госпиталях – 887, а остальные 869 наблюдаются амбулаторно. Кроме того, на самоизоляции остаются 2286 человек.

Данные на 23.00 2 августа 2020 года (фото: оперштаб АК)

Изменилась и статистика летальных случаев. За последние сутки зарегистрировано три смерти. Одна из них непосредственно от COVID-19, остальные – по иным причинам. На данный момент в ковидных госпиталях края умерли 222 инфицированных человека и только 89 непосредственно из-за вируса.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 308 506 человек.