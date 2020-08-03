2020-08-03T14:09:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года составило 9 433

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года
САПОЖКОВА Александра
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года составило 9 433Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года составило 9 433Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года составило 9 433 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

За сутки в регионе выявлено 107 новых инфицированных. Больше всего, по традиции, в Барнауле – 54. Среди больных зарегистрировано два смертельных случая, однако непосредственно от COVID-19 – ни одного.

- Сейчас тяжелобольных – 108 человек, на аппарате ИВЛ находятся 29. За прошедшие сутки выздоровело 13 пациентов, а всего с начала пандемии выздоровело 7 361 человек, - рассказали в оперштабе.

Сейчас лечение проходят 1 939 человек, в госпиталях находятся 898 пациентов.

Отмечается, что за весь период эпидемии на Алтае скончалось 224 человека, инфицированных вирусом. Однако именно от короновирусной инфекции - 89 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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