3 Авг. 2020 2020-08-03T14:09:25+03:00

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года составило 9 433 Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года составило 9 433 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

За сутки в регионе выявлено 107 новых инфицированных. Больше всего, по традиции, в Барнауле – 54. Среди больных зарегистрировано два смертельных случая, однако непосредственно от COVID-19 – ни одного.

- Сейчас тяжелобольных – 108 человек, на аппарате ИВЛ находятся 29. За прошедшие сутки выздоровело 13 пациентов, а всего с начала пандемии выздоровело 7 361 человек, - рассказали в оперштабе.

Сейчас лечение проходят 1 939 человек, в госпиталях находятся 898 пациентов.

Отмечается, что за весь период эпидемии на Алтае скончалось 224 человека, инфицированных вирусом. Однако именно от короновирусной инфекции - 89 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU