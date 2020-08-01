Видео с места смерти семьи алтайского чиновника опубликовал СК

Алтайские следователи опубликовали видео с места смерти семьи Иосифа Кременских. Он, его жена и двое детей 31 июля были найдены мертвыми в номере на турбазе «Глобус», которая располагается рядом с озером Ая.

Осмотр места..Видео: Следственный комитет по Алтайскому краю

Следователи осмотрели помещение и тела погибших. Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля. При этом никаких следов насильственной смерти не обнаружено. Приоритетная версия, по мнению следователей, отравление. Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц.

Сейчас криминалисты совместно со специалистами Роспотребнадзора собирают пробы воды и воздуха. Назначен целый комплекс судебных экспертиз: медицинских, химических, генетических, криминалистических. По их результатам установят причину смерти потерпевших.

Напомним, ранее стало известно, что погибшими в отеле на одной из туристических баз в Алтайском крае оказалась семья 51-летнего Иосифа Кременских, главы сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати края. Несколько дней они не выходили из номера, но сотрудники гостиницы не стали их беспокоить, так как думали, что они просто хотят отдохнуть.

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