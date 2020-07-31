Внебольничная пневмония в Алтайском крае на 31 июля 2020: 1840 больных

В Алтайском крае заболевание коронавирусом уже больше недели идет на спад, однако количество людей с внебольничной пневмонией, у которых выявляют опасную инфекцию, остается высоким. Так, внебольничная пневмония в Алтайском крае на 31 июля 2020 наблюдается у 1840 человек.

Специалисты по всему миру отмечают, что это одно из наиболее распространенных осложнений. На сегодняшний день в ковидных госпиталях региона остаются на лечении 975 человек. Из них тяжелобольных – 103. Самостоятельно не могут дышать, и потому подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких – 28.

Если рассматривать статистику в целом, то на сегодняшний день в Алтайском крае выявлено 8998 человек с коронавирусной инфекцией, в том числе 852 ребенка до 17 лет включительно. Протестировали почти 300 тысяч. На самоизоляции под медицинским наблюдением остаются 2348 человек. Сняли с учета более 40 тысяч. Благополучно выписались из госпиталей 7158 человек. Из них только за прошедшие сутки 225. На текущей неделе определенно наметилась положительная динамика – уже несколько дней подряд число выписанных превышает зараженных.

Наибольший прирост инфицированных ожидаемо дает краевая столица. По данным на 30 июля 2020 года там зарегистрировано 4341 больной. На втором месте Бийск – 704, на третьем Рубцовск – 547. Периодически происходят вспышки, но почти каждый раз – в медицинских учреждениях. Последняя зафиксирована в одном из корпусов онкоцентра в Барнауле. Там выявили 41 человека, зараженного коронавирусом. В итоге с 27 июля были приостановлена плановая госпитализация в отделения, расположенные на улице Никитина.

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