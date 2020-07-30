Вместо 3,5 тыс рублей – МРОТ: министр повысил зарплату обиженным алтайским медикам

На прошлой неделе в редакцию «Комсомолки» обратились сотрудники Барнаульского детского психоневрологического санатория (находится по адресу ул. Юрина, 172) .

- Сейчас в санатории живут врачи и медсестры ковидного госпиталя. Из-за этого нас распустили в вынужденный отпуск в апреле, - рассказали медики, - потом предложили взять отпуск без содержания, либо проставить вынужденные прогулы. Это значит - получать две трети заработной платы. А заработная плата как исчисляется: ее берут от годового оклада - 5300 рублей. В ближайшие полгода, как нас оповестили, мы будем получать 3500. Воспитатели, медсестры …

Денег нет, но вы держитесь

Пока пандемия не закончится, в санатории будут жить врачи и медсестры ковидного госпиталя.

– Мы понимаем, что это необходимость. Но войдет в наше положение? – сетуют вынужденные отпускники. - Ладно, за июнь нам дали премию за наш день медика. С тех пор все мы официально предупреждены, что после будем получать 3500 до окончания карантина.

По словам обратившихся, среди них есть матери – одиночки с ипотеками.

- И вообще трудно представить, как это жить на 3500? – в отчаяние говорили позвонившие в редакцию люди. - Мы ходили к главному врачу, но он сказал: «Не могу платить больше, иначе мне дадут по шапке, ищите подработку или увольняйтесь».

- Но почему нам не могут платить минималку, которую обещала Москва? Еще есть в Павловске детский санаторий, там сотрудникам тоже гроши платят, - добавили на том конце провода, вздохнув. - Одним словом ситуация: «Денег нет, но вы держитесь». Отчаяние у людей…

Оперативное решение Минздрава

Сразу же после получения этого обращения, редакция «КП»- Барнаул» отправила запрос в региональный Минздрав. И к чести ведомства, уже в начале этой недели был получен ответ от министра здравоохранения Дмитрия Попова:

«Министерством здравоохранения Алтайского края принято решение о предоставлении выплат не ниже МРОТ сотрудникам медицинских организаций, находящихся в вынужденном простое», - сообщается в официальном ответе.

В регионе пять таких организаций, часть из которых сегодня задействованы для проживания медицинских работников, оказывающих медпомощь в ковидных госпиталях. Данное решение позволит обеспечить сотрудникам социальные гарантии и не допустить их массового увольнения.

Распоряжение об этом будет направлено руководителям учреждений на этой неделе.

Справка КП

В Алтайском крае МРОТ для бюджетных организаций 12130 рублей