Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 июля 2020 года составило 8998
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 июля 2020 года увеличилось на 105 человек и составило 8998.
Как сообщает оперативный штаб, наибольшее число инфицированных приходится на Барнаул – 39, в Бийске 22 человека, в Рубцовске шесть. Остальная география выглядит следующим образом: Новоалтайск и Тальменский – 5, Бийский и Первомайский районы – по 4, Смоленский район – 3, ЗАТО Сибирский, Яровое, Волчихинский, Целинный и Шелаболихинский районы – по 2, Заринск, Алтайский, Рубцовский, Егорьевский, Петропавловский, Тюменцевский и Ключевский районы – по одному случаю.
Из общего числа заболевших 160 случаев – завозные; 4654 случая – выявлены по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 8998 заболевших: 1840 – у больных внебольничной пневмонией, 3101 – у заболевших ОРВИ, в 4057 случаях отмечается бессимптомное течение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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