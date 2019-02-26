Корова-героиня: на Алтае буренка родила телят-тройняшек

В Поспелихинском районе Алтайского края корова родила сразу трех телят – двух бычков и одну телочку. Рабочие не поверили своим глазам, думали, что тут две телушки постарались, но когда все проверили, выяснилось – мать-героиня тут одна – пегая Зойка.

От такой новости все быки в соседних селах ушли в самоволку – мол, мы тут ни при чем, я - не я, и корова не моя. Главный зоотехник фермерского хозяйства, где все произошло, объяснил этот нонсенс просто – коров на предприятии осеменяют искусственным путем. Так что рекорд Зойки в какой-то степени - заслуга ветеринара.

Двойни при искусственном оплодотворении у коров – не редкость. Только в этом родилось 35 двоен. А вот тройни – это, конечно, настоящий сюрприз.

Кстати, новорожденных сразу взвесили, оказалось, что в общей сложности их вес составляет почти 60 килограммов!

- Мы ее на усиленное питание перевели после родов, - рассказал руководитель фермерского хозяйства «Стиль» Владимир Манн.

В деревне шутят, что за такой приплод корове нужно выплатить материнский капитал, дать бесплатный земельный участок, а телят - без очереди в детский сад. Кстати, их расхватали почти сразу - жители соседних районов, прослышав про Зойкины успехи, едва не передрались за право выкупить молодняк. А что, вдруг плодовитость по наследству передается?

После того, как телята окрепли, их отправили к новым хозяевам. Ну, а Зойка теперь ходит с видом королевы, еще бы – выносить 60-килограммовый приплод не каждая способна!