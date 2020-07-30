Сюрприз природы: на Алтае в разгар теплого лета зацвел маральник

На территории Алтайского государственного природного заповедника в июле зацвел маральник. Фотографиями этого необычного явления поделились сотрудники учреждения.

19 июля исследовательская группа в составе Натальи Макуниной и Ольги Жировой под руководством научного сотрудника заповедника Мирославы Сахневич зафиксировала цветение маральника (рододендрона Ледебура). Кустарники заметили на скальных выходах западного берега Телецкого озера близ устья реки Чулышман.

Кроме того, 23 июля сотрудник Алтайского заповедника Сергей Усик также обратил внимание на обильное цветение маральника на восточном берегу озера севернее устья реки Кокши и в лесной части вблизи одноименного кордона.

На заповедном берегу. Фото: Роман Воробьев.

Почему это уникальное природное явление

Обычно маральник цветет в начале мае, когда температура резко повышается. Его повторное цветение иногда наблюдают и в сентябре. Это также связано с временным повышением температуры. Однако в этом случае цветение бывает не обильное, на кустах распускаются лишь отдельные цветки. Цветение маральника в июле – это по-настоящему уникальное явление.

Эксперты предполагают, что благодаря ранней и теплой весне этого года цветочные почки на некоторых растениях не принимали участия в цветении. В июне-июле в прителецкой части было сыро и преимущественно пасмурно, а с 15 июля установилась солнечная и жаркая погода.

Опавшие цветы на берегу. Фото: Татьяны Клименко.

– Вполне возможно, что возникший перепад температур спровоцировал пробуждение и раскрытие именно таких почек. Либо распустились цветочные почки, заложенные весной текущего вегетационного сезона. Что бы ни было причиной этого явления – природа преподнесла еще одну возможность полюбоваться цветением красивейших кустарников Горного Алтая, – отмечают в заповеднике.

Напомним, ранее мы сообщали, что это лето в Алтайском крае порадовало аномально жаркой погодой. Некоторые жители рассказали о том, что во второй раз наблюдают цветение черемухи и других деревьев. Подробнее здесь.

Цветущий маральник на скальных выходах близ устья реки Чулышман. Фото Мирославы Сахневич.

Справка

Алтайский государственный природный заповедник образован в 1932 году и является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Основная цель создания – сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.

Это особо охраняемая природная территория с площадью 871206 га, включающая часть акватории Телецкого озера. По количеству видов сосудистых растений Алтайский заповедник занимает 2 место в России среди всех заповедников и находится в 5-ке заповедников по видовому разнообразию (количеству видов живых организмов).

Алтайский заповедник и Телецкое озеро являются объектами Всемирного природного Наследия ЮНЕСКО в номинации «Алтай - Золотые горы» (с 1998 года). 26 мая 2009 года Алтайскому заповеднику присвоен биосферный статус.

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