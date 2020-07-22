2020-07-22T11:46:50+03:00
Общество

Из-за аномальной погоды на Алтае вновь зацвела черемуха

Об этом рассказали жители края
Анна Перевощикова
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Из-за аномальной погоды на Алтае вновь зацвела черемухаИз-за аномальной погоды на Алтае вновь зацвела черемухаФото: газеты «Бийский рабочий»
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Нынешнее лето в Алтайском крае порадовало аномально жаркой погодой. Кроме того, некоторые жители рассказали о том, что во второй раз наблюдают цветение черемухи и других деревьев.

- Второй раз зацвела черемуха! Барнаульцы заметили, что на деревьях вновь появились цветы. Такое лето, – пишет Наталья Фриауф в паблике «Барнаул22».

В комментариях также сообщается, что не только черемуха дважды дала цветы. Например, у кого-то зацвел шиповник, у других картошка или шиповник.

Люди связали такую аномалию с тем, что в этом году лето выдалось особенно жарким. Садоводы ранее отмечали, что всеми любимые овощи и фрукты дали плоды уже в июне.

А вот аграриям края везет гораздо меньше. Из-за почвенной засухи значительная часть урожая попросту гибнет, ущерб уже оценили более чем в 7 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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