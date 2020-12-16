Кому положены бесплатные лекарства от коронавируса и как их выдают в Барнауле

Есть несколько способов выдачи лекарств Фото: Анна Перевощикова

Поликлиники Алтайского края продолжают выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому. Препараты получают больные, у которых уже подтвержден COVID-19, а также те, кто имеет симптомы, сходные с этим заболеванием. О том, как именно выдают лекарства, мы узнали, посетив барнаульскую поликлинику №14.

Кто получает лекарства

В Алтайском крае на дому в основном лечат пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания (как с пневмонией, так и без). На лекарства для них из федерального бюджета выделили более 87 млн рублей. Препараты смогут получить минимум 11 тыс. пациентов.

Главный врач городской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов напомнил, что есть несколько способов выдачи лекарств. На дом к пациенту может выехать врач, который осмотрит больного и в зависимости от состояния и диагноза выдаст нужные препараты.

Другой вариант - когда пациент сам приходит в поликлинику. Больной может обратиться как к своему терапевту, так и к специалисту неотложной помощи. Врач осматривает пациента, в случае необходимости берут мазок на коронавирус. Отметим, что препараты выдают и до появления результата теста, если у пациента есть клинические проявления вируса

В поликлинике Фото: Олег УКЛАДОВ

– Через врача проходят пациенты в начале заболевания. Здесь в основном все сводится к минимальному: парацетамолу, “Арбидолу” и “Гриппферону”. В случае, если человеку на фоне данного лечения становится хуже, мы направляем его на КТ-диагностику и там оценивают тяжесть заболевания, смотрят, есть ли пневмония и назначают новые препараты по мере необходимости, – сказал Дмитрий Денисов.

С 1 декабря для больных с легкой степенью тяжести в поликлинике №14 уже выдали около 800 наборов препаратов. Главврач отметил, что сейчас стало намного меньше обращений. Так в разгар пандемии ежедневно здесь фиксировали более 80 пациентов с пневмонией, а сейчас не более 10.

Формирование наборов

В среднем в день препараты выдают 35 пациентам, прикрепленным к поликлинике, лекарства поступают в медучреждение по мере необходимости. Наборы формируют на месте.

– Врачи оставляют заявку и отзваниваются мне. Все, что требуется, есть в специальной программе. Я формирую набор, собираю необходимые препараты, а затем передаю медикам или волонтерам. Собираю наборы быстро, в среднем в день формирую примерно 80. Конечно, если нужно больше, то это тоже не проблема, ведь все препараты есть в наличии, – поделилась Татьяна Седых, главная медсестра поликлиники.

Напомним, ранее мы сообщали, что люди с легким течением болезни получат противовирусные и жаропонижающие. При среднетяжелом состоянии без пневмоний к предыдущим лекарствам добавляются препараты группы антикоагулянтов. Если у больного на основе клинических исследований обнаружены признаки присоединения бактериальной инфекции, то дополнительно назначают антибактериальные препараты.

В случае среднетяжелого состояния с пневмонией выписывают противовирусные, жаропонижающие и антибактериальные препараты, антикоагулянты, гормоны.

Медики Фото: Олег УКЛАДОВ

Работа волонтеров

Алтайским медикам помогают волонтеры, которые доставляют препараты пациентам. Одна из активисток – Светлана Серебрякова, студентка АГМУ. Девушка развозит лекарства уже пять дней и признается, что за это короткое время услышала много слов благодарности.

– Мы медики, мы должны помогать людям, у нас это в сердце и душе. Конечно, есть и личные мотивы, видя ситуацию в мире, понимаю, что наша помощь необходима. Каждый должен сделать шаг навстречу больным и врачам, невозможно стоять в стороне, – рассказала волонтер.

Девушка добавила, что ей не страшно доставлять лекарства людям с COVID-19. У волонтеров есть средства индивидуальной защиты, активисты понимают риски и соблюдают меры безопасности.

Коронавирус в Алтайском крае

С начала пандемии в регионе выявили почти 29,5 тысяч человек c COVID-19. Сейчас дома лечатся 126 человек, которые болеют коронавирусом бессимптомно и еще 459 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом.

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