Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 декабря 2020 года составило 29463

Общее число заболевших за весь период пандемии составило почти 29,5 тысяч человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили еще 218 случаев заболевания коронавирусом. Выписались из больниц 367 пациентов.

Общее число заболевших за весь период пандемии составило почти 29,5 тысяч человек, из них почти две тысячи – дети.

По данным оперштаба, на сегодняшний день на лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 2139 человека. Помимо этого, там лежат 1229 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

На данный момент в крае 494 тяжелобольных пациента, из них подключены к аппаратам ИВЛ – 134. Минздрав края развернул 4623 койки. Свободными на сегодня остаются 1255 мест.

Дома лечатся 126 человек, которые болеют коронавирусом бессимптомно, и еще 459 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с ковидом.

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