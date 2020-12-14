Алтайским работодателям рекомендовали сделать 31 декабря выходным днем

Но отдохнуть в последний день года удастся не всем Фото: pixabay.com

Не повезло нам, так повезет соседям: глава Республики Алтай рекомендовал работодателям региона сделать 31 декабря выходным днем, а рабочий день перенести.

Документ, предлагающий рационально использовать последний рабочий день в году, опубликован на сайте республиканского правительства. Стоит обратить внимание, что распоряжение следует учитывать, как рекомендацию, исполнять его – не обязательно. Затрагивает он как сами органы власти и подведомственные им организации, так и все другие трудовые коллективы.

- Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Алтай, руководителям иных органов и организаций на территории Республики Алтай принять меры по привлечению работников с их с письменного согласия <…> к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, с предоставлением выходного дня 31 декабря 2020 года, - поручил глава региона.

Конечно, отдохнуть в последний день года удастся не всем. Так, документ не касается организаций жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, а также всех остальных, деятельность которых связана с безопасностью и жизнеобеспечением населения.

Напомним, ранее такая же просьба поступила в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко, но до сих пор решение по данному вопросу не принято. В прошлом году, к примеру, он пояснил, что на данное предложение нет массового запроса.

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