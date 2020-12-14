На Алтае вступает в силу запрет на праздники и корпоративы

Новогодний корпоратив

Со вторника, 15 декабря, в Алтайском крае вступает в силу запрет на проведение праздников и корпоративов.

Запрет на проведение о общественных местах зрелищно-развлекательных, досуговых, новогодних и корпоративных мероприятий будет действовать месяц, то есть до 15 января 2021 года. Такое решение было принято в конце ноября. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко. Это связано с текущей эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее развития.

Однако, исключения все же есть: кинотеатры, театры и концертные залы (кроме концертных залов на предприятиях общественного питания), продолжают свою работу.

Помимо этого, сформирован список мест, где необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

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Принимая такое непростое решение, все заинтересованные ведомства отталкивались от текущей эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусом. Так в региональном Роспотребнадзоре ее охарактеризовали как стабильную с тенденцией к снижению (подробнее)