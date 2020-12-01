Губернатора Виктора Томенко попросили сделать 31 декабря выходным

Пока губернатор ответа не дал Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко направили письмо с просьбой сделать последний день в году, 31 декабря, выходным.

- В 2020 году 31 декабря является рабочим днем. Предпринимаемые попытки изменить ситуацию на федеральном уровне на данный момент не дали положительного результата. Вместе с тем, существует положительный опыт прошлых лет, когда большинство регионов самостоятельно переносили рабочий день с 31 декабря на иной день. В целях рационального использования гражданами рабочего времени просим вас рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря на иной выходной день, – говорится в письме главы алтайских либерал-демократов Максима Крайна.

Чтобы как-то укрепить свою позицию, он добавил, что такой опыт уже есть у Белгородской области.

По большому счету последний день года во многих организациях и структурах сокращен, причем значительно. Зачастую сотрудники своими прямыми обязанностями уже практически не занимаются.

Кстати, в прошлом году Виктор Томенко уже получал такое предложение, но отказал, так как посчитал, что массового запроса такое пожелание не имеет.