Женщина, сбившая ребенка в Новоалтайске, извинилась перед родителями за гибель мальчика

Подсудимой грозит до 12 лет лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новоалтайском городском суде 9 декабря состоялось очередное слушание по резонансному ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик. Накануне потерпевшая сторона подала ходатайство о смягчении наказания.

Напомним, ДТП произошло 26 июля этого года. 45-летняя жительница Новоалтайска Ирина Смирнова за рулем Nissan Sunny буквально впечатала в столб шестилетнего мальчика. Ребенок погиб на месте происшествия. Как показала экспертиза, женщина в момент аварии находилась в состоянии опьянения. В ее крови были обнаружены 1,59 промилле.

5 августа официально было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД в пьяном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека). Несмотря на все протесты общественности и прокуратуры, женщину не стали помещать в СИЗО. Суд посчитал, что в таком очевидном деле она никак не сможет повлиять на ход расследования, а значит, нет смысла заключать ее под стражу, и отправил на два месяца под домашнее заключение.

В ходе расследования женщина полностью признала свою вину. Сыграет ли это какую-то роль при вынесении вердикта – покажет время. Согласно статье УК, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

- Смирнова полностью признала вину, попросила извинения у потерпевших, возместила им вред в полном объеме. Потерпевшие заявили ходатайство о назначении наказания, не связанного с лишением свободы, - прокомментировал «Комсомолке» адвокат обвиняемой Олег Горохов.

В настоящее время в суде ведется допрос свидетелей, сторона обвинения представляет доказательства. В целом, дело рассматривается в обычном режиме.

По словам защитника, примирение сторон возможно только в случае преступления небольшой или средней степени тяжести. Что же касается данного ДТП, то оно носит характер тяжкого. Соответственно, примирение невозможно. Поэтому потерпевшая сторона обратилась с ходатайством о применении статьи 73 УК РФ («Условное наказание»).

- Также они просили суд понизить категорию преступления до средней тяжести. Это также влияет на назначения наказания, - добавляет адвокат.

Так как участница смертельного ДТП признала свою вину, по словам адвоката, приговор будет однозначно обвинительный. А вот какое наказание ее ожидает прогнозировать преждевременно. Суд может и не принимать во внимание ходатайство потерпевших.

Если реального срока обвиняемой не удастся избежать, то даже при наличии несовершеннолетнего ребенка ей не предоставят отсрочку, так как он уже старше 14 лет.

Следующее заседание состоится 29 декабря.

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