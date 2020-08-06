Сбившей насмерть ребенка жительнице Новоалтайска предъявили обвинение

Сбившей ребенка жительнице Новоалтайска предъявили обвинение. Фото: Олег УКЛАДОВ

44-летней жительнице Алтайского края, которая сбила 6-летнего ребенка в Новоалтайске, предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), пишет краевой Следком.

Напомним, ДТП произошло вечером 26 июля на одной из улиц Новоалтайска. По данным следствия, пьяная женщина ехала на иномарке, не справилась с управлением и сбила 6-летнего ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Подозреваемая по-прежнему отказывается от дачи показаний, а также не выражает отношение к вине, воспользовавшись своим конституционным правом. Женщина находится под домашним арестом.

– Следователями СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, – отмечают в ведомстве.

Если суд признает женщину виновной, то ей будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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