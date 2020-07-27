Пьяная женщина насмерть задавила шестилетнего мальчика в Новоалтайске

Поздним вечером 26 июля в Новоалтайске произошло страшное ДТП: погиб ребенок. Мальчику было всего шесть лет. Полиция уже установила, что женщина, сидевшая за рулем, была пьяна.

По предварительным данным регионального управления МВД, все произошло около 22.00 на улице Белоярская в районе дома №167«В». Мальчишка шел по правой обочине, и тут пьяная женщина за рулем Nissan Sunny 45 лет съехала с дороги и придавила автомобилем малыша к столбу.

Очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» поделились подробностями с места трагедии:

- В районе остановки ШКМ две женщины пьяные в хлам на вид около 50 лет въехали в столб и придавили шестилетнего мальчика, который шел с братом. На месте происшествия МЧС, полиция и скорая, - рассказал свидетель.

В итоге, мальчик скончался на месте происшествия, еще до приезда скорой помощи.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Госавтоинспекции, женщину уже взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УКР РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, недавно завершилась история с одним из самых резонансных дел по ДТП, в котором погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Виновником трагедии был признан Александр Руденко, севший пьяным за руль и проехавший на «красный» сигнал светофора в роковую ночь на 15 октября 2018 года. После долгого рассмотрения дела в суде ему дали восемь лет и четыре месяца за решеткой колонии общего режима.

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