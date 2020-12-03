Коронавирусные нововведения декабря в Алтайском крае

Носить маску теперь нужно и на улице во время массовых мероприятий. Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с пандемией коронавируса регулярно возникают новые предписания, некоторые нормы при этом теряют свою силу. Мы сделали подборку правовых актов и решений, которые действуют для жителей Алтайского края в декабре.

Запрет любых новогодних программ

В Алтайском крае с 15 декабря до 15 января будет действовать запрет на проведение массовых гуляний. В их число входят корпоративы и любые другие развлекательные мероприятия.

При этом кинотеатры, театры и заведения общепита продолжат работать, в том числе и в ночное время. Кончено, при этом должны соблюдаться все противоэпидемических правила.

Также новая редакция указа предписывает теперь носить маску на улице. Правда, не всегда – только во время проведения массовых мероприятий.

Продавцы имеют право не обслуживать покупателей без масок

Верховный суд РФ поставил точку в споре, кто прав: покупатель, который не хочет надевать маску, ссылающийся на закон о праве потребителей, или продавец, требующий надеть маску.

– В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в ряде регионов нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ при посещении объектов торговли были установлены требования обязательного использования средств индивидуальной защиты, в том числе масок и перчаток. Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему таких средств, – говорится в решении ВС.

Так как в Алтайском крае действует масочный режим, то, соответственно, продавцы имеют право не обслуживать покупателя без маски.

Медики могут пожаловаться на выплаты через интернет

С 1 декабря медики смогут жаловаться по интернету, если им вовремя не перечислили положенные выплаты. Жалобу можно отправить через сайт Фонда социального страхования РФ или через портал Госуслуги.

Заявить о нарушения могут медработники, которые работают с заболевшими коронавирусом.

Самоизоляция для граждан 65+

До 26 декабря в Алтайском крае гражданам 65+ предписано соблюдать режим самоизоляции. Им запрещено выходить из дома за исключением походом в больницу и в магазин за продуктами и другими товарами первой необходимости. Работающие пенсионеры могут оформить электронный листок нетрудоспособности и получить пособие от Фонда социального страхования.

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