Без любых посиделок: алтайские власти объяснили, какие мероприятия попали под запрет

С 15 декабря под запрет попадают любые новогодние программы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 15 декабря до 15 января будет действовать запрет на проведение масштабных гуляний. Накануне власти подробно объяснили, что подразумевается под программами и корпоративами.

Как сообщает «Банкфакс», накануне депутаты краевого парламента получили письма от правового департамента администрации главы региона и правительства края с разъяснениями указа. Начальник департамента Олег Бубнов в ответе на обращение представителя Виктора Томенко в АКЗС Стеллы Штань пишет, что запрещается проведение в общественных местах «зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, новогодних праздничных и корпоративных встреч», то есть, любые посиделки с караоке, шоу и праздничной программой.

Однако кинотеатры, театры и заведения общепита продолжат работать, в том числе и в ночное время, но с соблюдением всех противоэпидемических правил.

Детские утренники в школах и детсадах сейчас пока под вопросом. По данным издания, собирать несколько классов или групп запрещено, но решение о проведении мероприятий в рамках одного коллектива может принять комитет по образованию совместно с организацией и родителями.