Барнаульские ковид-диссиденты придумали новый аргумент, чтобы не надевать маски

Антимасочники продолжают терроризировать продавцов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ковид-диссиденты в Барнауле продолжают вести войну с масочным режимом. Их аргументы не надевать маску становятся все изощреннее. Так, на днях произошел очередной скандал в продуктовом магазине. Мужчина по имени Дмитрий был недоволен тем, что его отказываются обслуживать без маски, придумав потрясающий аргумент – якобы он гражданин СССР и поэтому не будет подчиняться российским законам. Видеозапись его разговора с полицейским выложили в паблике «Инцидент Барнаул»

– Меня зовут Дмитрий, мне отказали в покупке необходимых товаров. По данным нарушениям написано мной требование, я хочу, чтобы у меня его приняли, оно уже зафиксировано на фото-, видеосъемку, в случае необходимости предоставлю. Отказали мне два кассира и заместитель директора, – говорит мужчина полицейскому.

– Распоряжение губернатора Алтайского края знаете? – спрашивает его лейтенант полиции по Индустриальному району Евгений Бычков

– Не знаю и знать не хочу. Законом Российской Федерации не подчиняюсь, так как имею свидетельство о рождении советского человека, гражданина! – гордо заявил антимасочник.

Правда, почему мужчина считает, что родившихся в СССР коронавирус обойдет стороной, непонятно. Стоит отметить, что, в отличие от других антимасочных эпизодов в Барнауле, этот был даже не похож на скандал сам по себе. Мужчины общались крайне вежливо. Дмитрия в итоге задержали за нарушение статья 20.6.1 КоАП.

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