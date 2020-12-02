Без тестов и самоизоляции: медик из Барнаула пожаловалась на закрытие ковидного госпиталя

Женщина решила сообщить о проблемах в соцсетях, потому что не получила ответа от ведомств. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудница ковидного госпиталя, который работал на базе горбольницы № 3, пожаловалась, что после закрытия учреждения медиков не проверяли на коронавирус и не отправили на самоизоляцию. Женщина написала о случившемся в группе “Барнаул 22”.

– Наш ковидный госпиталь закрыли в связи с последними событиями. Но нас никуда не распределили, сказали расходиться по своим местам, на которых работали раньше, или увольняться! На самоизоляцию нас не направили, мазки не брали. И сейчас неизвестно болеем мы или нет, должны выйти в обычные поликлиники и возможно заражать пациентов, – поделилась женщина.

Она добавила, что решила сообщить о проблемах в соцсетях, потому что не получила ответа от ведомств, это была крайняя мера.

Вскоре в минздраве Алтайского края прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что в рекомендациях Роспотребнадзора ничего не сказано о соблюдении режима самоизоляции для медработников ковидных госпиталей после расформирования. Эти меры не считают обязательными.

В ведомстве добавили, что во время работы госпиталя сотрудникам ежедневно измеряли температуру, проводили опрос. Людей с проявлениями острых респираторных инфекций, например, с повышенной температурой и кашлем, не допускали к работе.

Кроме того, персонал проверяли на COVID-19. У части сотрудников госпиталя уже взяли мазки, коронавирус не обнаружили. Результаты остальных тестов будут известны в ближайшее время.

– Считаю, что это говорит о том, что медики были обеспечены хорошими СИЗами и правильно их использовали, – заявил главврач больницы Александр Шпиготский.

Ранее большой резонанс вызвал ролик из горбольницы №3, на котором было видно, что на стенах в палате нет штукатурки, облезла краска. Тогда власти объяснили, что госпиталь разворачивали в кратчайшие сроки, нужно было размещать больных. До пандемии больница не работала.

Напомним, мы уже сообщали о том, что Алтайский край вышел на плато по уровню заболеваемости коронавирусом. В сравнении с пиком конца октября нагрузка на скорую помощь и поликлиники снизилась практически в два раза. Поэтому в регионе сворачивают некоторые ковидные койки.

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