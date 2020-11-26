Алтайские власти объяснили, почему больные коронавирусом лежат в здании без капремонта

Сейчас количество пациентов в госпитале снижается. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне, 25 октября, в соцсетях, появилось видео из горбольницы №3 Барнаула, на котором видно, что на стенах в палате нет штукатурки, облезла краска и видны перекрытия.

Власти Алтайского края объяснили, почему больных коронавирусом разместили в палаты с обшарпанными стенами. Дело в том, что там госпиталь разворачивали в кратчайшие сроки и его планируют закрыть одним из первых, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

– В связи с острой необходимостью мест для пациентов с коронавирусной инфекцией здание больницы было приспособлено под ковидный госпиталь. В дальнейшем оно не будет эксплуатироваться - анализ технического состояния говорит о нецелесообразности капремонта, – сообщили в краевом Минздраве.

Госпиталь хотят закрыть, как только улучшится эпидобстановка в регионе. По словам представителя министерства, здание никак не эксплуатировалось до пандемии, потому что находилось в ненадлежащем состоянии.

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