Медики считают, что Алтайский край вышел на плато по COVID-19

Сейчас в сутки с вирусными заболеваниями обращаются 10-12 тысяч пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские медики считают, что регион вышел на плато по уровню заболеваемости коронавирусом. Об этом на пресс-конференции 30 ноября заявила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального Минздрава Жанна Вахлова.

– Сейчас мы вышли на плато. Нагрузка на скорую помощь и поликлиники снизилась практически в два раза, в сравнении с пиком конца октября. Появился свободный коечный фонд, кислорода достаточно. Сворачиваем некоторые ковидные койки, чтобы возвращаться к обычной жизни и оказывать помощь пациентам с другими заболеваниями, – сказала Жанна Вахлова.

Сейчас в сутки с вирусными заболеваниями обращаются 10-12 тысяч пациентов. В конце октября эта цифра составляла около 25 тысяч.

За минувшие сутки в Алтайском крае минувшие сутки выявили 224 новых случаев заражения коронавирусом. Ровно столько же пациентов выписалось из больниц. Общее число заболевших в регионе превысило 26 тысяч

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