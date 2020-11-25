Наличие антител не гарантирует 100% защиту от коронавируса

Жителям края и дальше следует соблюдать масочный режим. Фото: Олег УКЛАДОВ

Даже если у человека есть антитела, то это не дает полной гарантии того, что он снова не заболеет коронавирусом. О причинах этого, а также о том, надолго ли сохраняется иммунитет и как на него влияют стрессы, на пресс-конференции сообщили главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко и врач-иммунолог Алексей Хабаров.

– Ни при одном инфекционном заболевании нет ситуации, когда выявленные антитела гарантирует не то что 100% не инфицирования, но и 100% не возникновения клинических симптомов. В случае с коронавирусом, учитывая, что это абсолютно новая тема в нашей жизни, использовать абсолютные категории пока не приходится, – заявил Валерий Владимирович.

Некоторые жители региона после сдачи теста узнают, что у них есть антитела и перестают соблюдать меры профилактики, не носят маски. Инфекционист подчеркнул, что это абсолютно неправильно, ведь точно не ясно, сколько держится иммунитет, к тому же вирус меняется.

Валерий Шевченко добавил, что в Европе и США выявили повторные случаи клинических проявлений коронавируса у медработников. При этом во второй раз болезнь протекала не в тяжелой форме. Однако это лишь наблюдения ученых, пока о точной закономерности речи не идет.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В качестве примера иммунологической защиты организма Алексей Хабаров рассказал о вирусе герпеса. Так у пациента могут быть высокие титры антител, но при этом он часто болеет, есть рецидивы. А у другого человека антител мало, но нет клинических проявлений герпеса многие годы, хотя вирус есть у всех.

– Все очень просто: антитела в элиминации (физическом отделение частиц) вируса герпеса никакого участия не принимают. Герпес элиминируется исключительно клеточными механизмами, – пояснил Алексей Станиславович.

В случае с коронавирусом та же ситуация. Тесты на антитела не могут точно показать, есть ли в организме человека коронавирус. Если есть иммуноглобулины класса M, вероятность этого велика, а если только G – то, скорее всего, пациент уже здоров. Клетки иммунной памяти живут долго, антитела могут определить и через полтора месяца, но это не будет иметь никакого отношения к кинической картине. Антитела показывают наверняка лишь то, что организм уже встречался с COVID-19.

Врач-иммунолог добавил, что, несмотря на то, что COVID-19 – новая инфекция, медики уже успешно помогают пациентам с коронавирусом. Медик посоветовал всем сохранять спокойствие и не паниковать

– Иногда пациенты умирают не от того, что у них такая серьезная инфекция. Клиническая симптоматика зависит от того, как человек реагирует. Чем более бурно, тем тяжелее протекает заболевание. Дело в том, что наиболее остро и быстро реагирует нервная система, – резюмировал эксперт.

Мы уже сообщали, что почти каждый третий житель Барнаула, который проходил тест на антитела к коронавирусу в одной из лабораторий, получил положительный результат.

Кроме того, ранее появилась информация о мутации коронавируса. Директор института общественного здоровья и профилактической медицины АГМУ Сергея Широкоступ заявил, что это абсолютно нормальное явление для любого живого организма, в том числе, для вируса. Кроме того, мутации коронавируса, которые зафиксировали в России и на территории Алтайского края, не несут никакой опасности. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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