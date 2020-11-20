Вирус хочет жить и приспосабливается: алтайский ученый объяснил мутацию covid-19

Коронавирус в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус мутировал, причем один из регионов, где это было выявлено – Алтайский край. Как это повлияет на эпидситуацию, с чем это связано и будет ли эффективной вакцина, мы спросили директора института общественного здоровья и профилактической медицины АГМУ Сергея Широкоступа.

По словам эпидемиолога, мутация – это абсолютно нормальное явление для любого живого организма, в том числе, для вируса. Кроме того, мутации коронавируса, которые зафиксировали в России и на территории Алтайского края, не несут никакой опасности.

- Вирус хочет жить и приспосабливается. Он мутирует не полностью, изменяется лишь его небольшая часть, если быть точным, в данном случае изменения произошли в одном гене. Это происходит под воздействием различных факторов – сезонного изменения погоды, воздействием организма человека и т.д. Мутации происходят постоянно. Насколько они в целом значимы для эпидпроцесса, можно судить по клиническим проявлениям. Какого-то серьезного утяжеления течения болезни в случае заболевания коронавирусом замечено не было, - рассказал специалист.

Если вирус изменился, будет ли по-прежнему эффективна вакцина, на которую сейчас возлагаются такие надежды? По мнению ученого, это не скажется на эффективности препарата. В данном случае коронавирус можно сравнить с гриппом, штаммы которого также ежегодно меняются. Но вакцина остается эффективной, более того, ее состав ежегодно обновляется.

- Изучением мутаций занимаются Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева и «Вектор», располагающийся в Новосибирске. Отслеживание этих процессов необходимо для создания более качественных тест-систем и препаратов, - говорит Сергей Широкоступ.

С самого начала опасения по поводу коронавируса были связаны с тем, что никто не знал, как поведет себя ковид. Возникает вопрос, может ли внезапная мутация вируса привести к тому, что умирать будут уже не ослабленные люди, а все подряд?

- Это крайне маловероятно. За последний год о ковиде получили много информации. И не только о вирусе, но и о течении заболевания. Нельзя сказать, что такие мутации в природе не встречаются, но они крайне редки. Вероятнее всего, коронавирус ослабнет и займет свое место среди сезонных заболеваний, - считает специалист.

Для того, чтобы пандемия, наконец, завершилась, необходимо появление иммунной прослойки в обществе. Но как этого удастся достичь при условии, что формируемый к коронавирусу иммунитет держится недолгое время.

Все дело в том, что при болезни формируются специальные антитела – иммуноглобулины группы «М» и «G». Первые появляются через несколько дней после того, как человек встретился с вирусом, и вскоре исчезают после выздоровления. Для формирования вторых болезнь должна длиться около 20 дней. Иммуноглобулины «G» отвечают за долгосрочный иммунитет. Для его формирования и нужна вакцина.

Вместе с тем, в ряде регионов наблюдается стабилизация ситуации и выход пандемии на плато. Алтайский край пока не достиг этого этапа. Ранее специалисты говорили о возможном снижении заболеваемости с приходом холодов.

- В случая covid-19 делать какие-то прогнозы очень сложно, - считает специалист. – В любом случае, мы уже вынесли массу уроков из этого, как минимум, мы смогли мобилизовать всю систему здравоохранения в короткий срок.

В настоящее время коронавирус в Алтайском крае перенесли более 23,6 тыс. человек. Тысяча человек скончались.