У каждого третьего протестированного барнаульца нашли антитела к COVID-19

Более 30% тестов на антитела - положительные. Фото: Олег УКЛАДОВ

Почти каждый третий житель Барнаула, которые проходил тест на антитела к коронавирусу, получил положительный результат. Такие данные «Толку» предоставили в лаборатории «Инвитро».

В пресс-релизе компании говорится, что с начала пандемии коронавируса в регионе положительные результаты исследования получили 30,5% пациентов. В их крови обнаружили антитела класса G. Они остаются в организме человека уже после того, как он переболел коронавирусом.

При этом в лаборатории отметили, что статистика резко взлетела вверх в последние две недели. С начала ноября положительных результатов теста стало в разы больше. Это значит, что люди, у которые антитела сформировались сейчас, переболели коронавирусом в сентябре-октябре. Как раз тогда были ослаблены карантинные меры в Алтайском крае.

Согласно последним данным, в регионе насчитывается свыше 22 тысяч зараженных коронавирусом.

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