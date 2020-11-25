Главный инфекционист Алтайского края рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом

Общее число зараженных COVID-19 в регионе с начала пандемии превысило 24,7 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае пока не зафиксировали случаев повторного заражения COVID-19. Примеры, которые фиксируют медики, это, скорее всего, проявления ранее недолеченной болезни, сообщил в ходе пресс-конференции Валерий Шевченко, главный инфекционист региона. На встрече с журналистами эксперт также прокомментировал информацию о том, что мэр Бийска Александра Студеникин заболел коронавирус второй раз.

Вопрос о повторном заражении еще до конца не ясен, ученые проводят исследования и получают разные данные. Существуют наблюдения, которые подводят к выводу о том, что повторное заражение возможно. Такие единичные случаи зарегистрированы в мире, уже удалось идентифицировать вирус как в первом, так и во втором случае. Однако ученые сделали вывод о том, что это два разных вируса. Такая ситуация возможна, потому что происходят изменения, в популяции циркулирует несколько вариантов коронавируса.

– У нас нет оснований, чтобы достоверно называть повторными те случаи, которые мы фиксируем в Алтайском крае. Ситуация непростая, потому что течение болезни не всегда проходит в одну волну с обязательным выздоровлением после первого эпизода улучшения самочувствия, – сказал Валерий Владимирович.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Важно учитывать, что течение болезни при коронавирусе может быть затяжным – до полутора месяцев, с периодами ухудшения самочувствия. В этот момент у пациента снова могут выявить вирус, а спустя два-три дня уже нет. COVID-19 еще изучают и сейчас нельзя точно сказать, в каком случае речь идет о повторном заражении, рецидиве или продолжающемся первом эпизоде.

В Алтайском крае пока регистрируют единичные подобные примеры. Ранее мы сообщали о том, что мэр Бийска Александр Студеникин мог повторно заразиться коронавирусом. Глава алатйского наукограда сдал тесты, потому что планировалась командировка. Результат оказался положительным, в итоге Студеникин ушел на самоизоляцию. При этом месяц назад выздоровление градоначальника подтвердилось двумя отрицательными тестами на COVID-19.

– Есть данные о том, что после клинического выздоровления вновь обнаружение вируса в организме возможно в течение полутора месяцев. Ситуации, похожие на нашу, встречаются во всем мире. Ученые и врачи-практики пока сходятся во мнении, что это не повторные случаи заражения, а вероятнее всего незакончившиеся первые, – подчеркнул инфекционист.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

По его словам, каждый месяц появляются новые наработки и рано делать выводы. Что касается ситуации с коронавирусом в Алтайском крае в целом, то уже можно говорить о ее стабилизации. Медики фиксируют меньше обращений пациентов с клиническими проявлениями коронавируса и пневмониями. Общее число зараженных COVID-19 в регионе с начала пандемии превысило 24,7 тыс. человек.

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