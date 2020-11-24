Алтайский врач: до 30% результатов тестов на коронавирус могут быть ошибочными

В крае уже сделали несколько десятков тысяч анализов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Для выявления коронавируса в Алтайском крае, как и по всему миру, активно применяют ПЦР-исследования. Несмотря на многочисленные преимущества, у этой диагностики есть серьезный недостаток – высокая вероятность ложноотрицательных результатов. Об этом на пресс-конференции 23 ноября сообщил Василий Прокопьев, врач-бактериолог, доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АГМУ.

Сотни исследований в день

В последние годы Василий Валерьевич занимается врачебной деятельностью. По его словам, первые исследования на возбудителя коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории, где он работает, провели еще в апреле. К активной работе приступили с 31 мая. За это время сделали несколько десятков тысяч анализов.

Ежедневно обследуют около 300-500 пациентов. Работают с основными инфекционными госпиталями краевой столицы, среди которых горбольницы № 5 и №4, госпиталь ветеранов и другие.

Тестов не хватает

При ПЦР-диагностики высока вероятность ложноотрицательных результатов. Причина в том, что у медиков нет возможности выбирать хороших производителей. Они работают с тем, что есть.

– Если несколько лет назад производителей тест-система в России было всего 4-5, то сейчас около 30. Мы, к сожалению, не имеем возможности выбирать, а качество тест-систем зачастую оставляет желать лучшего, – сказал доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АГМУ.

Он добавил, что тест-систем не хватает.

– В нашей лаборатории используем примерно 25-30 тест-систем в неделю. Каждая начинается с того, что я звоню в фирму-поставщик и начинаю выбивать, дефицит огромный: пластика, всех расходных материалов. Это большая проблема не только у нас, а везде, – заявил Василий Валерьевич.

Медик. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме ПЦР-исследований существуют и другие варианты диагностики, правда, они не являются прямыми методами. Например, серологический – проведение анализа на антитела в сыворотке крови.

Эксперт также отметил, что тесты на антитела не могут точно показать, есть ли в организме человека коронавирус. Если есть иммуноглобулины класса M, вероятность этого велика, а если только G – то, скорее всего, человек уже выздоровел.

Не всегда точны

Процент ложных результатов различен в зависимости от производителя тест-систем. В некоторых случаях он может быть очень высоким – до 30%.

– Мы обследуем пациентов горбольницы № 4. Бывают ситуации, когда человек поступает в больницу с клинической картиной заболевания и вирус не находим. А потом используем другую тест-систему и он есть. Это проблема качества, потому что когда большие объемы, естественно, качество будет падать, - прокомментировал эксперт.

Он добавил, что за 3-4 часа перед взятием мазка советуют не полоскать рот антисептиком, не сморкаться, а также не есть и не пить воду. В этом случае вероятность положительного результата серьезно падает.

Отметим, что повторные тесты делают пациентам при наличии продолжающихся симптомов COVID-19.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Метод будущего

Василий Прокопьев считает, что в ближайшее время появится еще один метод исследования – иммунохроматографический анализ на антигены. Это экспресс-диагностика, как тест на беременность – две полоски, по которым можно узнать результат. Но пока в России такой способ не зарегистрирован.

– Сложно найти что-то более оптимальное для скринингового исследования. Тест занимает 15-20 минут, результаты с высокой чувствительностью и специфичностью. Мы используем в лаборатории иммунохроматографию для поиска ротавирусов, антигенов лямблий. Это прямой метод диагностики, но себестоимость будет несколько дороже, – резюмировал врач-бактериолог.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило

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