В барнаульской колонии полыхал банно-прачечный комплекс для заключенных

Скриншот видео Евгении Бабановой Фото: со страницы vk.com/barneos22

В исправительной колонии №3 в барнаульском поселке Куета полыхал банно-прачечный комплекс для заключенных. ЧП произошло сегодня, 22 ноября, пару часов назад.

- Пожар был сильный, с большого расстояния были видны языки пламени и несло гарью, - сообщили очевидцы в паблике "Барнаул 22".

На месте работают пожарные, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Управление службы исполнения наказаний готовит комментарий по поводу ЧП.