Крупный пожар в Барнауле потребовал срочной эвакуации 50 человек

СЕГОДНЯ 07:23 2019-04-09T07:27:21+03:00

В тушении были задействованы 37 человек личного состава и 12 единиц техники

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Вечером 8 апреля в Барнауле на Шукшина,34 произошел крупный пожар. Спасатели эвакуировали из дома 50 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 20:20 (по местному времени). На момент прибытия спасателей горел балкон на седьмом этаже многоквартирного дома. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Пожарные ликвидировали возгорание спустя 30 минут. В результате пожара пострадали стены, потолок и вещи на балконе и в квартире. Также огонь повредил соседний балкон на восьмом этаже. В тушении были задействованы 37 человек личного состава и 12 единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при эксплуатации и монтаже электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU