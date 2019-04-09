2019-04-09T07:27:21+03:00
Происшествия

Крупный пожар в Барнауле потребовал срочной эвакуации 50 человек

В тушении были задействованы 37 человек личного состава и 12 единиц техники
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Пожарная техникаПожарная техникаФото: Олег УКЛАДОВ
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Вечером 8 апреля в Барнауле на Шукшина,34 произошел крупный пожар. Спасатели эвакуировали из дома 50 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 20:20 (по местному времени). На момент прибытия спасателей горел балкон на седьмом этаже многоквартирного дома. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Пожарные ликвидировали возгорание спустя 30 минут. В результате пожара пострадали стены, потолок и вещи на балконе и в квартире. Также огонь повредил соседний балкон на восьмом этаже. В тушении были задействованы 37 человек личного состава и 12 единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при эксплуатации и монтаже электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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