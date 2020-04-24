В небе серый дым: в Алтайском крае произошел серьезный пожар

24 Апр 2020 2020-04-24T13:20:13+03:00

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В Смоленском районе Алтайского края 24 апреля загорелась лесополоса, которая идет вдоль дороги, сообщает один из читателей “Комсомолки” с места происшествия.

На кадрах с места событий видно, что в небо поднимаются клубы дыма. По словам очевидцев, возгорание произошло в районе села Точильное. Из-за задымления полиция временно перекрыла проезд. На дороге остановилась целая вереница автомобилей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что на месте работают пожарные, используют несколько автоцистерн. Площадь возгорания составляет около 1,8 га, ликвидация продолжается. Никаких строений рядом с лесополосой не расположено, угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, в Алтайском крае действует особый противопожарный режим, также, по прогнозам синоптиков, в период с 23 по 27 апреля в регионе сохранится высокая пожароопасность.

В региональном МЧС отмечают, что только за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 197 пожаров, на 127 из них пожарно-спасательные подразделения края выезжали на тушение горения сухой растительности. Площади возгораний разные: от совсем небольших до вполне серьезных.

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ИСТОЧНИК KP.RU