В Рубцовске пройдет молебен на тайном кладбище

Поклонный крест на месте расстрела Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В притворе храма Архистратига Михаила в Рубцовске в эти дни размещена жутковатая экспозиция. Это фотографии расстрелянных в 1937-м местных священнослужителей и копии приговоров, одним махом перечеркивающих жизни.

- Все началось с того, что на Алтай из Санкт-Петербурга приехали родственники репрессированного священника Иоанна Фавстрицкого, - рассказал «КП» на Алтае» поисковик Сергей Колчин. - Составляя генеалогическое древо, они выяснили, что в роду у них было несколько священников, которых расстреляли. Поработав в Барнаульском спецархиве, Фавстрицкие увидели в деле Иоанна Фавстрицкого страшную справку о том, что он расстрелян в Рубцовске. Обратились ко мне, в местную Епархию это было началом исследования.

- Когда я читала документы о репрессиях в спецархиве, бросало в дрожь, сердце замирало от переживаний, - рассказывает Елена Бычкова, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Рубцовской епархии.

Выписка из протокола Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Род Фастрицких, по словам исследовательницы – древний, начинается еще со времени Петра первого.

- Во время революции несколько священников из этого знаменитого рода служили на Алтае, - рассказывает Бычкова. - Отца Михаила, который служил в Шипуновском районе, по рассказам старожилов, казнили страшно - привязали к коням и пустили в поле. Отца Василия расстреляли и у Никольского источника и закопали еще живым. Отца Иоанна казнили 22 ноября 1937 года в Рубцовске. В декабре в Барнауле расстреляли и двух его сыновей.

На месте казни в Редькиной забоке в Рубцовске сегодня установлен поклонный Крест и памятный знак. Напомним, что тайное кладбище обнаружил военный пенсионер, поисковик Сергей Колчин.

Здание Рубцовского отделения НКВД

- Я получил информацию сразу от нескольких источников, получается, что это место называется по фамилии чекиста Редькина, - рассказывает Сергей.

Над предполагаемым захоронением лежат бетонные плиты. Осенью в Рубцовске прошел круглый стол «Новомученики». Одна из писательниц процитировала секретную инструкцию, в которой говорится о том, как конспирировать место расстрела: «Найти место, где будут приводиться приговоры в исполнение, и место, где закапывать трупы. Если в лесу, то нужно заранее снять дёрн, а потом этим дёрном покрыть место, чтобы всячески конспирировать место, где приведён приговор в исполнение».

- Для того, чтобы быть абсолютно уверенными, что Редькина забока – место массовых расстрелов, необходимо разрешение властей на раскопки, - говорит Сергей Колчин.- Его уже давно добивается церковь. Я же сам после поисковой работы на 99 процентов уверен в том, что именно на Редькиной забоке казнили людей.

22 ноября в день расстрела отца Иоанна на Редькиной забоке пройдет панихида в память о казненных горожанах.

Поклоннный крест на месте расстрела Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати

Для тех, кто заинтересуется более подробно этой темой, Елена Бычкова может рассказать подробности на месте расстрела. Телефон для справок: 8-923- 795- 33-32

Цифра

Около 400 человек расстреляли в Рубцовске во время репрессий

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