Тайны лабиринтов «Дома Морозова». В Барнауле запускается креативный проект

Фасад дома со стороны двора. Фото: "Толк".

В Барнауле запускается любопытный проект «Один дом - две эпохи». В «Доме Морозова» планируют создать новое общественное, историко-культурное и туристическое пространство.

Купеческий размах

В старинном здании на улице Ползунова, 34-а широкая лестница с купеческим с размахом. Ступеньки ее хранят память о семействе купца и депутата Барнаульской городской Думы Андрея Морозова. Мощный сибиряк до революции основал торговый дом «А. Г. Морозов с сыновьями», филиалы которого работали в Барнауле, в Бийске, Камне, Кузнецке, Шелаболихе, Усть-Чарышской.

"Дом Морозова" находится по адресу ул. Ползунова 34-а. Фото: "Толк"

Почтенное семейство очень много делало для Барнаула и не собиралось его покидать, но потом последовал пожар и смутные революционные времена. В 1916 году Андрей Морозов продал свои магазины алтайскому Союзу кооперативов, - рассказывает исследователь Валерий Скубневский. - Сын Михаил Морозов после эмигрирует в США.

Логово НКВД

Через четыре года (в 1920-м) бывший купеческий дом советская власть национализировала и отдала под воинский постой. А с 1930 по 1963 годы в нем были краевое управление НКВД и следственная тюрьма. Общественник Константин Емешин вспоминает, что бабушка просила не ходить рядом с этим домом, «потому что там расстреливали».

- Когда я начал собирать материалы по истории здания, то, естественно, обратился в Краеведческий музей. В музее нет ни одной фотографии дома и даже улицы 30-50-х годов! И директор музея объяснила мне это так же, как Константин Николаевич - люди боялись не то что фотографировать дом НКВД, но даже лишний раз пройти по улице, - рассказывает нынешний собственник здания - профессор, доктор медицинских наук, Член торгово-промышленной палаты Владимир Куликов. Именно благодаря ему разрушенное здание было отреставрировано.

Нынешний собственник здания Владимир Куликов. Фото: "Толк".

Помнить родство

Куликов поддержал идею организации «Согласие» создать в доме новое общественное, историко-культурное и туристическое пространство с лекциями об истории предпринимательства и об истории репрессий, туристическими маршрутами, квестами, видео-лекциями. И готов предоставить пространство как для исторической экспозиции, так и для экскурсий и лекций.

- «Дом Морозова» уникален тем, что через его судьбу можно показать разные эпохи: эпоху частной инициативы и роль предпринимателей в развитии города и эпоху, в которой не было места частной экономической инициативе, эпоху репрессий, которая ломала судьбы людей, - рассказывает руководитель организации Геннадий Шейда.- В 30-е годы ХХ века более всего пострадало крестьянство. Так, по данным Алтайского краевого архива, 73,2% от общего числа репрессированных проходили по категории «бывшие кулаки». Нарым стал местом ссылки самых успешных крестьян России, где смогли выжить всего 10% сосланных.

В комнатах разместится музей. Фото: "Толк"

- Попытки забыть или замолчать прошлое всегда приводят к трагическим ошибкам и новым бедам. Иван, не помнящий родства, явно не наш герой, - написал на своей странице в Фейсбуке Владимир Куликов. - На примере известного в Барнауле «Дома Морозова» мы хотим по крупицам восстановить историю, прежде всего, в лицах - в фотографиях, документах, предметах.

Авторы проекта призывают горожан присоединиться. Помощь может быть различной: ваши инициативы по этой теме, сбор и предоставление материалов и документов для экспозиции и будущего музея и т.д.

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