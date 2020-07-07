Рубцовские священники добиваются вскрытия захоронения репрессированных

Епископ Рубцовский и Алейский Роман обратился в местную мэрию с просьбой вскрыть предполагаемое место захоронения репрессированных. Естественно, с привлечением полиции, Следственного комитета и санитарных служб. Представители РПЦ хотят увековечить память невинно убиенных, среди которых были и священники.

В поисках убитого родственника

Заросшее травой тайное кладбище обнаружил в прошлом году поисковик Сергей Колчин.

- Все началось с того, что на Алтай из Санкт- Петербурга приехали родственники репрессированного священника Иоанна Фавстрицкого, -рассказывает Сергей. - Составляя генеалогическое древо, они выяснили, что в роду у них было три священника и двух расстреляли. Поработав в Барнаульском спец архиве, Фавстрицкие увидели в деле Иоанна Фавстрицкого страшную справку о том, что он расстрелян в Рубцовске. Приговор приведен в исполнение 22 ноября 1937 года. Другой их родственник священник Сергий Фавстрицкий был расстрелян в Барнауле.

Вскоре, по словам Сергея, Фавстрицкие приехали в Рубцовск.

- Поинтересовались в полиции о месте захоронения, там пожали плечами, пришли в церковь, с расспросами. Батюшки уже знали меня как поисковика. Я частенько найденные в земле крестики в церковь отдаю, - вспоминает краевед. – Так мы и встретились с родственниками погибшего на Алтае священника и я вплотную занялся поисками.

Редькина забока

Место захоронения, по словам Колчина, было найти непросто.

- Беседовал с ветеранами госбезопасности, они побаивались что-то лишнее говорить, - рассказывает краевед, - даже родственники их боялись как-то проявляться. Но в результате я все равно нашел то, что искал, сразу несколько человек на это место указали.

Место предполагаемого захоронения. Фото: Сергей Колчин

Участок, где хоронили заключенных, по словам Сергея, в народе называют Редькиной забокой.

- Я про эту забоку еще от бабушки слышал,- рассказывает поисковик. - После работы в архивах выяснилось, что название связано с фамилией чекиста Редькина, который был начальником Дома заключенных Рубцовского ОГПУ.

Один из рубцовчан рассказал краеведу, что его бабушка, бывшая в свое время женой председателя горисполкома, однажды даже видела, как там тайно суетились люди в форме.

Приехав на место, Сергей обнаружил две огромные нестандартные бетонные плиты.

- Возможно, ими и были замаскированы могилы расстрелянных, к примеру, во время строительства дороги (которая в метрах сорока). К примеру, строители обнаружили останки и решили замаскировать, чтобы шума не было, - предполагает краевед.

Хоронили умерших от тифа?

Между тем в печати уже появились другие исторические версии. Некоторые исследователи полагают, что на территории, замаскированной плитами, могут находиться останки пленных немцев или японцев, умерших от тифа после войны.

- Я не буду вступать в полемику с этими историками, но продолжаю придерживаться своей версии на 99 процентов, - прокомментировал Сергей Колчин. - Повторюсь, я получил информацию сразу от нескольких источников и, не зря это место называется по фамилии чекиста Редькина. Во-вторых, я рядом копал небольшие шурфы, и если бы там закапывали умерших от тифа, в земле были бы остатки негашеной извести. Инфекционные захоронения, как правило, делались в сухом грунте на возвышенности. А там низина, болотистая местность. Это полустров, окруженный водой, было бы неграмотно делать там опасные захоронения.

Цифра

Около 400 человек расстреляли в Рубцовске во время репрессий.