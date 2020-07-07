2020-07-07T10:20:28+03:00
Общество

Рубцовские священники добиваются вскрытия захоронения репрессированных

В свое время расстрелянных людей тайно сбрасывали в одну могилу
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Лампадки на месте захоронения. Фото: Сергей КолчинЛампадки на месте захоронения. Фото: Сергей Колчин
Изменить размер текста:

Епископ Рубцовский и Алейский Роман обратился в местную мэрию с просьбой вскрыть предполагаемое место захоронения репрессированных. Естественно, с привлечением полиции, Следственного комитета и санитарных служб. Представители РПЦ хотят увековечить память невинно убиенных, среди которых были и священники.

В поисках убитого родственника

Заросшее травой тайное кладбище обнаружил в прошлом году поисковик Сергей Колчин.

- Все началось с того, что на Алтай из Санкт- Петербурга приехали родственники репрессированного священника Иоанна Фавстрицкого, -рассказывает Сергей. - Составляя генеалогическое древо, они выяснили, что в роду у них было три священника и двух расстреляли. Поработав в Барнаульском спец архиве, Фавстрицкие увидели в деле Иоанна Фавстрицкого страшную справку о том, что он расстрелян в Рубцовске. Приговор приведен в исполнение 22 ноября 1937 года. Другой их родственник священник Сергий Фавстрицкий был расстрелян в Барнауле.

Вскоре, по словам Сергея, Фавстрицкие приехали в Рубцовск.

- Поинтересовались в полиции о месте захоронения, там пожали плечами, пришли в церковь, с расспросами. Батюшки уже знали меня как поисковика. Я частенько найденные в земле крестики в церковь отдаю, - вспоминает краевед. – Так мы и встретились с родственниками погибшего на Алтае священника и я вплотную занялся поисками.

Редькина забока

Место захоронения, по словам Колчина, было найти непросто.

- Беседовал с ветеранами госбезопасности, они побаивались что-то лишнее говорить, - рассказывает краевед, - даже родственники их боялись как-то проявляться. Но в результате я все равно нашел то, что искал, сразу несколько человек на это место указали.

Место предполагаемого захоронения. Фото: Сергей Колчин

Место предполагаемого захоронения. Фото: Сергей Колчин

Участок, где хоронили заключенных, по словам Сергея, в народе называют Редькиной забокой.

- Я про эту забоку еще от бабушки слышал,- рассказывает поисковик. - После работы в архивах выяснилось, что название связано с фамилией чекиста Редькина, который был начальником Дома заключенных Рубцовского ОГПУ.

Один из рубцовчан рассказал краеведу, что его бабушка, бывшая в свое время женой председателя горисполкома, однажды даже видела, как там тайно суетились люди в форме.

Приехав на место, Сергей обнаружил две огромные нестандартные бетонные плиты.

- Возможно, ими и были замаскированы могилы расстрелянных, к примеру, во время строительства дороги (которая в метрах сорока). К примеру, строители обнаружили останки и решили замаскировать, чтобы шума не было, - предполагает краевед.

Хоронили умерших от тифа?

Между тем в печати уже появились другие исторические версии. Некоторые исследователи полагают, что на территории, замаскированной плитами, могут находиться останки пленных немцев или японцев, умерших от тифа после войны.

- Я не буду вступать в полемику с этими историками, но продолжаю придерживаться своей версии на 99 процентов, - прокомментировал Сергей Колчин. - Повторюсь, я получил информацию сразу от нескольких источников и, не зря это место называется по фамилии чекиста Редькина. Во-вторых, я рядом копал небольшие шурфы, и если бы там закапывали умерших от тифа, в земле были бы остатки негашеной извести. Инфекционные захоронения, как правило, делались в сухом грунте на возвышенности. А там низина, болотистая местность. Это полустров, окруженный водой, было бы неграмотно делать там опасные захоронения.

Цифра

Около 400 человек расстреляли в Рубцовске во время репрессий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Купила себе лифчик!»: под угрозой лишения родительских прав мать 10 детей рассказала, на что потратила 170 тысяч пособий
Собственные дочери говорят, что у матери даже конфету не выпросишь. Женщина в ответ объяснилась, как тратит деньги. Заступились за нее и чиновники
Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы 2020
Среди серых осенних дождей расположился светлый праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В 2020 году он традиционно празднуется 14 октября. Не упустите повод поздравить близких красивыми стихами и прозой, пожелайте им самого лучшего
Новости 24
«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателями
В Бийске в реку попала непонятная черная масса
В Алтайском крае бездомная женщина ранила подростка
В жестком ДТП на Алтае пострадали жители Красноярска
В Барнауле отремонтируют более 90 многоэтажек
Житель Алтайского края избил приятеля, а потом бросил в полынью
Открыта продажа билетов на авиарейс Барнаул - Омск
Барнаулец продал арендованный автомобиль
37-летний мужчина в красной футболке пропал в Алтайском крае
Маленький ребенок утонул в реке, пока его мать пила пиво
Алтайский край вошел в Топ-10 регионов по потреблению лекарств в упаковках
Водитель «семерки» сбил светофор в Барнауле
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 104
Обвиняемый в покушении на убийство сибиряк признался, что хотел просто напугать друга
ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance
РСХБ предоставил клиентам рекомендации по условиям внешнеторговых контрактов
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту
Мужчина украл у 91-летней старушки деньги и отправился в сауну
Краеведческий музей в честь 290-летия Барнаула собирает раритетные фотографии города
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 3253
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 4538
Бийским чиновникам больше не надо отчитываться о своих доходах