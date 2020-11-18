Тест отрицательный: глава алтайского минздрава вышел на работу после ковида

В начале ноября глава министерства почувствовал себя плохо Фото: Татьяна Гейнрих

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов вышел на работу после двухнедельной самоизоляции. В начале ноября глава министерства почувствовал себя плохо и сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат.

- Сейчас Дмитрий Владимирович получил отрицательный результат теста на коронавирус и вышел на работу во вторник, 17 ноября, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, министр проходил лечение дома, чувствовал себя удовлетворительно. Была у него пневмония или нет, выяснить не удалось. Во время самоизоляции он продолжать работать в удаленном режиме.

А накануне стало известно о повторном заражении ковидом главы Бийска Александра Студеникина. Впервые он переболел в октябре: ушел на самоизоляцию 5 октября и вернулся на рабочее место спустя 14 дней. И вот, даже месяца не прошло, как мэр заразился вновь.

Октябрь выдался сложным и для других чиновников. Коронавирус, а затем и двухстороннюю пневмонию перенес губернатор Виктор Томенко. Он проходил лечение в краевой клинической больнице. Также заражение подтвердилось у четырех заместителей - Дениса Губина, Александра Климина, Александра Лукьянова и Игоря Степаненко.

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