Не хватало сил, чтобы двигаться: как лечат детей с анорексией и почему они тают на глазах

Решив сбросить вес, девочки решают активно худеть, многие становятся вегетарианками. Фото: pixabay.com

На худобу 14-летней девочки обратили внимания во время медосмотра в школе, родителям рекомендовали обратиться к медикам. Мать привела ребенка к врачам только через год, все закончилось госпитализацией в психиатрическую больницу при весе в 36 килограмм. Это лишь один пример из практики Ирины Мироненко, главного внештатного специалиста по питанию минздрава Алтайского края. На пресс-конференции 16 ноября эксперт рассказала, как именно помогают детям с анорексией и в каких случаях родителям нужно бить тревогу.

Что такое анорексия

Нервная анорексия – особое состояние, нервно-психическое пограничное заболевание. В большинстве случаев оно формируется в подростковом возрасте. В его основе неправильное отношение к своему организму. Чаще всего болеют девочки, на мальчиков приходится один из десяти случаев.

– Ребенок может быть недоволен своей внешностью. Например, кажется, что черты лица или части тела не соответствуют какому-то стандарту, идеалу красоты. Наиболее это характерно для девочек. В подростковом возрасте они начинают округляться и им не нравятся широкие бедра или большая грудь, а ведь это норма физиологического взросления и полового созревания, – подчеркнула эксперт.

Важно отметить, что нарушения пищевого поведения закладываются уже в раннем возрасте, когда малышей сначала кормят грудным молоком, а потом вводят продукты прикорма. Если сделать это неправильно, то могут быть неприятные последствия. Проблемы, сформированные на раннем этапе жизни, могут сопровождать человека всю оставшуюся жизнь.

Клизмы, слабительные, рвота

Решив сбросить вес, девочки решают активно худеть, многие становятся вегетарианками. Также ищут рецепты малокалорийных блюд, активно тренируются. В итоге появляется анорексия, ведь до этого некоторые дети пьют слабительные, мочегонные препараты. А кто-то даже ставит себе клизмы или специально вызывает рвоту. Дети тают на глазах.

Организм доводят до состояния истощения. Возникает множество проблем: нарушение метаболизма, дисгормональная перестройка, снижение иммунитета. К тому же, происходит нарушение активности ферментных систем желудочно-кишечного тракта или, говоря проще, дети просто не могут переваривать и усваивать пищу.

Скорая помощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последняя стадия – кахексия, крайнее истощение, когда потеря веса достигает критического уровня, порой до 50%. Ребенок может умереть, требуется вмешательство медиков.

– Пациенты неадекватно относятся к замечаниям сверстников и родителей. Те, может быть, из лучших побуждений сказали, что нужно в чем-то себя ограничить, потому что определенный продукт является вредным. Возникает патологическая замкнутая система, когда ребенок уже не может сам остановиться. Появляется сверхценная идея, это чаще всего такие девочки-отличницы. Они хотят, чтобы у них все было везде отлично во всех ситуациях и отношениях. Они ставят задачу и проверяют, могут ли справиться со своим аппетитом. Он повышается у всех подростков, ведь организм растет, происходит половое созревание, – добавила врач.

Не хватало сил, чтобы ходить

В центре здоровья в Барнауле применяют методику обследования под названием биоимпедансометрия. Выясняют уровень основных обменных процессов в организме и узнают, сколько энергии ребенок тратит в покое. Это же исследование позволяет точно определить избыток или недостаток массы тела. Доктор может дать индивидуальные рекомендации и помочь скорректировать питание.

Благодаря таким исследованиям выявили 14-летнюю девочку с анорексией. У нее был врожденный порок сердца и эндокринные заболевания. В какой-то момент врач посоветовала немного похудеть, но девочка неправильно восприняла этот совет и решила активно сбрасывать вес. К счастью, ей быстро смогли помочь и до стадии истощения дело не дошло. С ребенком работали психолог, врач ЛФК, использовали медикаменты.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

С другой 14-летней пациенткой ситуация складывалась сложнее. Худобу ребенка заметили во время осмотра в школе и родителям советовали обратиться к специалистам. В семье девочки было недопонимание, мама никак не могла повлиять на ребенка. Когда через год дочь наконец-то привели к врачам, то уже была значительная потеря веса, потребовалась госпитализация. Оказалось, что в рационе подростка были только йогурт и немного фруктов.

Лечение продвигалось медленно, девочка чувствовала себя плохо и даже с трудом двигалась, настолько сильным было истощение. Вес составлял всего 36 килограмм. В течение года ситуация улучшилась и девочка пошла на поправку.

Когда стоит действовать

Медики подчеркивают, что многое зависит от внимательного отношения родителей, важно обнаружить проблему на раннем этапе.

– Стоит беспокоиться, если ребенок начинает интересоваться какими-то особыми диетами для похудения, для него становятся идеалом красоты звезды, которые значительно похудели выглядят истощенными. Если родители внимательно относятся к своим детям, то они всего заметят это. С любовью настроят ребенка на позитивное отношение к себе и своему организму. Будут говорить о том, что он красив, станут хвалить. Чаще всего к анорексии склонны неуверенные в себе люди со сниженной самооценкой, а это формируется в семье, – сказала Ирина Игоревна.

Эксперт добавила, что, если проблему не удается решить самостоятельно, то лучше сразу обращаться за помощью к специалистам. Ведь, если затягивать, то для реабилитации может потребоваться несколько лет.

Медики. Фото: Олег УКЛАДОВ

В большинстве случаев помощь детям оказывают психологи и врачи-психиатры, в тяжелых ситуациях нужна госпитализация. С пациентами также работают диетологи, гастроэнтерологи, нутрициологи.

Когда ребенок резко теряется массу, возможна жировая дистрофия печени и другие опасные последствия, нужна медикаментозная поддержка и коррекции питания. Рацион рассчитывается очень осторожно, постепенно увеличивают суточную калорийность, чтобы не усугубить проблемы растущего организма.

Факт

С 2018 по 2020 год в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу имени Эрдмана с подозрение на диагноз нервная анорексия обратилось 14 человек. В итоге диагноз подтвердился у двух пациентов.

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