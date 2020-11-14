В октябре 2020 года на Алтае зафиксировали необъяснимый всплеск смертности

С чем связан такой рост смертности, пока неизвестно. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зафиксирован необъяснимый всплеск смертности по итогам октября 2020 года. За месяц в ЗАГСах зарегистрировано 4637 актов о смерти. По сравнению октябрем прошлого года количество умерших выросло на 62,1%. Год назад умерло только 2861 человек.

Данные опубликованы на сайте краевого Управления юстиции. Что интересно, в сентябре количество смертей не так сильно увеличилось по сравнению с прошлым годом. В сентябре 2020 года число актов о смерти составляло 3022 штуки против 2457 в сентябре 2019 года.

С чем связан такой рост смертности, пока неизвестно. В октябре чаще стали умирать зараженные коронавирусом. Так, по данным оперштаба на 1 октября в Алтайском крае было зарегистрировано 493 летальных исхода у пациентов с коронавирусом. 1 ноября, их число выросло уже до 790. Получается, за месяц умерло 297 пациентов с диагнозом COVID-19.

И все же, откуда взялись еще 1,5 тысячи «лишних» смертей – пока необъяснимо. Напомним, в октябре возникла проблема с перегрузом моргов трупами. Жителей Алтайского края шокировало видео из подвала больницы, на котором на полу и каталках лежали горы черных мешков, в которых якобы находились тела умерших. В Минздраве это объяснили тем, что число умерших стало возрастать, а по федеральному закону требуется вскрывать всех усопших, у которых в анамнезе был коронавирус.

На днях в Барнауле на территории городской больницы №11 установили рефрижератор для хранения тел умерших в ковидной госпитале. Предполагается, что в там будут находиться тела тех пациентов, которые в силу разных причин не смогли вовремя забрать родственники. Это должно разгрузить основной морг больницы, так как он не рассчитан на такую большую нагрузку.

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