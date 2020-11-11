Не спасенные вакциной медики перенесли ковид и возвращаются к работе

Прививку получили 42 медика Фото: Олег УКЛАДОВ

Двое из троих алтайских медиков, которые заразились коронавирусом, несмотря на вакцинирование «Спутником V», уже вышли на работу. Тесты на наличие инфекции у всех троих показали отрицательный результат.

- Еще один медик также в скором времени вернется к своим обязанностям, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

Ранее сообщалось, что трое из 42 медиков, которые первыми в Алтайском крае получили вакцину о коронавируса, все-таки подхватили инфекцию. Их прививали отечественной разработкой «Спутник V». Министерство здравоохранения края объяснило это тем, что прививка является двухкомпонентной: между первой и второй должно пройти три недели, чтобы иммунитет сформировался. Во время этого «иммунного окна», когда организм еще не защищен, и проник вирус. Другого объяснения в ведомстве не нашли.

Кстати, в числе первоиспытателей была и главный эпидемиолог края Ирина Переладова. В разговоре с журналистами она отметила, что чувствует себя отлично, никакой болезненности не было.

Напомним, до конца ноября в край поступит еще 2005 доз вакцины. Прививки планируют поставить медработникам и педагогам. А уже в начале 2021 года в регион может прийти первая большая партия, что позволить начать вакцинировать население.

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