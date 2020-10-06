Стало известно,когда в Алтайский край поступит новая партия вакцины от коронавируса

В первой партии, которая поступила в регион 17 сентября, 42 дозы Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая партия вакцины от COVID-19 ориентировочно может поступить в Алтайский край уже в первом квартале 2021 года. Об этом в ходе пресс-конференции 5 октября рассказал Валерий Шевченко, главный инфекционист региона.

– По предварительным данным, очередная партия вакцины, в 2 тыс. доз, в Алтайский край поступит в первом квартале 2021 года. Возможно, это случится и раньше, ситуация динамично меняется, – заявил Валерий Шевченко.

По его словам, специалисты уже поняли, что это за вакцина и как именно нужно ее использовать.

– Здесь я думаю можно заранее проводить некую аналогию с прививочной кампанией против гриппа, когда мы заранее знаем, сколько, кто, какие сроки. Из года в год отлажен механизм реализации поставленных задач, – добавил главный инфекционист региона.

Вакцина. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ульяна Калинина, замруководителя краевого управления Роспотребнадзора, добавила, что в первом квартале следующего года ожидается поставка большего количества комплектов вакцин. Благодаря этому объему можно будет провести иммунизацию обычных жителей Алтайского края, а не только медиков и педагогов.

Напомним, в первой партии, которая поступила в регион 17 сентября, было 42 дозы. Вакцина требует особых условий транспортировки и хранения. По словам главы алтайского минздрава, такое ограниченное количество поступило в край, чтобы в регионе могли отработать логистические цепочки, понимать, как организовать сам процесс вакцинации. Прививки уже получили несколько десятков медиков.

24 сентября на Алтае поставили первую прививку от COVID-19. Отечественную вакцину «Спутник V» получила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Почти за месяц до этого она поставила прививку от гриппа. После была выдержана положенная пауза, которая составляет минимум в 28 дней. Подробнее здесь.

COVID-19 в Алтайском крае

По последним данным, с начала пандемии в регионе уже 14334 зараженного коронавируса, количество выписанных по выздоровлению – 12416 человек. На сегодняшний день проходят лечение в госпиталях – 1377 пациентов. Количество тяжелобольных - 296, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 77.

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