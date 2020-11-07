В Алтайском заповеднике спасли лосенка, загнанного в реку стаей собак

Собаки могли отбить малыша от молодой лосихи. Фото Светланы Кульбацкой

На территорию Алтайского заповедника злые собаки загнали лосенка. На помощь к малышу бросилась государственный инспектор Светлана Кульбацкая, которая услышала сильный лай и подплыла на лодке, сообщает пресс-центр заповедника.

Светлана Кульбацкая прогнала собак от малыша. После этого лосенок осторожно и не спеша пошел по руслу реки Ойер, а вскоре и вовсе скрылся в заповедном лесу. Сотрудники заповедника отмечают, что место у устья реки привлекательно для лосей и неудивительно, что они сюда периодически заглядывают.

Лосенок в воде. Фото Светланы Кульбацкой

Юрий Калинкин, старший научный сотрудник Алтайского заповедника, предполагает, что собаки могли отбить малыша от молодой лосихи, взрослая бы их отогнала или она убежала с остальными лосятами. К тому же не исключено, что лосиху убили браконьеры. Однако малыш выглядел упитанным, в нормальном состоянии. Если их разогнали, то скорее всего они вскоре встретятся.

Возможен и другой вариант. В период гона в конец августа - сентябре лосихи отгоняют лосят из-за агрессивного поведения самцов по отношению к ним. В это время они чаще всего и прекращают кормить их молоком.

Лосенок. Фото Светланы Кульбацкой

– Лосята нередко бродят одни, стараясь все-таки держаться поближе к матери. После гона они воссоединяются и держатся до весны вместе. Гон у лося уже закончился, и в том, что лосенок один скорее всего вина человека. В зимний период ему придется нелегко. Наиболее опасны для лосенка — человек и волки, – сообщили в заповеднике.

В заповедные старые леса лоси заходят редко. Чаще их можно увидеть в обычных, где немало вырубок. Там животные предпочитают кормиться молодыми побегами ивы и березы.

Напомним, из-за низкой численности лосей в Республике Алтай запрещена охота на этих животных.

Ранее мы сообщали о том, что в Алтайском заповеднике создадут пункт реабилитации медвежат-сирот. Он появится в прителецкой части – эта территория идеально подходит для бурого медведя. В начале октября в заповедник приезжали эксперты АНО «Центр спасения медвежат-сирот» из Тверской области – Сергей и Екатерина Пажетновых, семья которых поколениями занимается выхаживанием малышей.

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