В Алтайском заповеднике откроют пункт реабилитации осиротевших медвежат

Всего на территории заповедника обитает около 400 особей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском заповеднике создадут пункт реабилитации медвежат-сирот. Он появится в прителецкой части – эта территория идеально подходит для бурого медведя. В начале октября в заповедник приезжали эксперты АНО «Центр спасения медвежат-сирот» из Тверской области - Сергей и Екатерина Пажетновых, семья которых поколениями занимается выхаживанием малышей.

В Алтайском заповеднике пояснили, что всего на их территории обитает около 400 особей, а наиболее плотно заселенной является именно прителецкая тайга, где растет кедр, которым, в основном, и питаются звери заповедника.

- Мысль о проведении реабилитационного периода и последующем выпуске медвежат-сирот на территории заповедника возникала неоднократно. Практически каждый год в Алтайский заповедник поступают предложения забрать медвежат, которые по разным причинам оказались у людей. Чтобы отладить процесс и избежать ошибок, было решено пригласить экспертов с многолетним опытом для совместного осмотра территории заповедника на предмет организации пункта реабилитации и выпуска медвежат, - отмечают специалисты.

Так, на Алтай приехала семья Пажетновых с их собственной методикой, известной на весь мир. Основателем «Центра спасения медвежат-сирот» стал Валентин Пажетнов, который с 1970-х годов вел экспериментальные исследования поведения бурого медведя. За все время работы семья выпустила обратно в лес более 250 мишек.

В ходе рабочего визита Сергей и Екатерина осмотрели перспективные участки Алтайского заповедника по берегам залива Камга и в окрестностях села Яйлю. В скором будущем планируется заключить соглашение о взаимном сотрудничестве между АНО «Центр спасения медвежат-сирот» и Алтайским государственным заповедником по организации пункта реабилитации на базе заповедника.

Кстати, Пажетновы уже помогали нашему заповеднику. Так, в 2018 году они дистанционно давали советы по уходу за медвежонком-найденышем. Это помогло наладить кормление и подготовку малыша к выпуску в природу. Еще одного медвежонка с их помощью удалось выходить весной этого года.

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