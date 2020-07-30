Семья встретила на алтайской трассе дикого медведя

30 Июль 2020 2020-07-30T14:29:37+03:00

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В Алтайском крае семья столкнулась с бурым медведем, который перебегал трассу.

Это произошло на границе края с Кемеровской областью, в районе села Тогул. Семья ехала по трассе, как вдруг они заметили странное шевеление в траве. Оказалось, что это медведь. Они тут же достали телефон и, несмотря на страх, начали снимать происходящее. За кадром слышно несколько голосов: мужской, женский и детский. Видео позже было опубликовано в сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

Глава семейства и ребенок явно были рады такой встрече, а вот женщина заметно взволнована и просила остановиться, но муж подъехал максимально близко к косолапому, как только смог. В обычное время такая неосмотрительность могла завершиться трагически, но сейчас медведь оказался сильно напуган и поспешил скрыться в густых зарослях.

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ИСТОЧНИК KP.RU