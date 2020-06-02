«Унизительная процедура»: Врачу, которому предложили должность дворника, пришлось извиниться за видеообращение

Скандальная история с обращением заведующего ортопедическим отделением Алтайского центра охраны материнства и детства Арсена Осипова получила продолжение. Напомним, на днях уважаемый доктор выложил в сеть видео, которое иначе, как криком души не назовешь – он зачитал уведомление о сокращение численности штата за подписью главврача.

Видеообращение Арсена Осипова.

Профессору и его коллегам предложили перейти в уборщики и дворники. Естественно, на это обращение моментально отреагировало руководство. И вот, 1 июня Оспипов записал новое видеообращение, в котором он очень сбивчиво, явно сильно волнуясь, извиняется перед главным врачом учреждения. Честно сказать, смотря это видео, становится как-то неловко и стыдно за всю нашу медицину… Профессора будто заставили «кланяться», хотя в пору нам всем кланяться ему в ноги за то, что он лечит и выхаживает детей….

Арсен Осипов извинился за жалобы..

«Предложили перейти в уборщики»

Итак, напомним еще раз, что на первом видео врач показал документ, в котором черным по белому ему предлагали перейти на вакансию уборщика в связи с сокращением штата. Этот документ, рассказал Осипов, прислали и всем другим докторам.

- С 1 июня готов выйти с метлой и убирать территорию нашей больницы, - иронично заметил Осипов.

Новая метла

Региональный Минздрав оперативно выступил с опровержением. Главврач учреждения Константин Смирнов назвал врученные уведомления недоразумением и объяснил, что трудовое законодательство требует уведомить каждого члена коллектива об изменениях в организации и предложить все вакантные должности.Что и было сделано.

Также Смирнов рассказал, что с 1 июня в центре охраны материнства и детства начинает работать новое отделение травматологии и ортопедии на 50 коек вместо ранее существовавшего здесь отделения ортопедии на 30 коек. В связи с этим и происходит реорганизация.

-Но все сотрудники центра при этом остаются на своих местах, - подчеркнул главный врач. - Кроме того, к ним присоединяется коллектив детского травматологического отделения горбольницы № 12.

«Не нашли общий язык»

Глава Алтайского Минздрава Дмитрий Попов, комментируя скандальную ситуацию 1 июня, назвал видеобращение Осипова эмоциональным всплеском.

- Где-то, может быть, не нашли общий язык. Но сегодня, на мой взгляд, вопрос урегулирован. Арсен Осипов – заведующий уже новым отделением, как и было предусмотрено, - успокоил публику министр.

Также Дмитрий Попов объяснил, почему сегодня объединяются два отделения травматологии.

-Мы достаточно давно обсуждали возможность реорганизации, так как травматологическая помощь серьезно раздроблена между больницами. Поскольку плановая медицинская помощь в последнее время уменьшена, то на базе ортопедического отделения, рассчитанного на 30 коек, создается более крупное подразделение на 50 коек. Оно будет оказывать экстренную неотложную помощь для детей в круглосуточном режиме, - пояснил министр.

«Оказывается, мы юридически безграмотны»

В тот же день в сети появилось новое видеообращение от Арсена Осипова, в котором тот извиняется за случившееся. Видно, что уважаемый врач очень взволнован. Его речь сбивчива, хотя он читает по бумаге. Арсен Ашотович сообщает, что извинился перед главным врачом Константином Смирновым.

- Оказывается, мы все были юридически безграмотны, - говорит заслуженный ортопед. - Мы не знали, что в трудовом кодексе РФ при сокращении штата работников есть унизительная процедура. И это является юридическим стандартом в РФ.

После просмотра видео остается неприятный осадок. В комментариях к видео в сетях звучит предположение, что уважаемый врач делал это выступление под давлением

«Может случиться коллапс»

В этом же обращении Арсен Ашотович, пользуясь случаем, обращается к родителям, просит быть бдительней и уберечь детей от травм.

- Сами понимаете, что может случиться коллапс, мы можем не справиться с таким потоком больных, - честно говорит врач, трезво оценивая последствия объединения двух отделений травматологии.

Кстати

Между тем, в соцсетях продолжают обсуждать тему. Даже появился знаменитый мем с котиками, судя по контексту, обращенный к министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову: «Дим, ты спишь? Осипов извинился! Люди не верят! Говорят, что заставили! Что будем делать? Может, уедем отсюда?».