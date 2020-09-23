Защитник бывшего вице-губернатора Ирины Долговой намерен оспорить ее арест

Задержание Ирины Долговой

Адвокат экс-председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой Илья Рожков намерен оспорить ее арест. Соответствующие документы подали еще 21 сентября. Об этом сообщает “Банкфакс”.

В Октябрьском суде жалобу приняли к рассмотрению. До 28 сентября следует представить возражения в краевой суд.

В беседе с журналистами защитник Долговой отказался от комментариев. Издание предполагает, что, возможно, адвокат будет настаивать на домашнем аресте экс-председателя правительства края, потому что Долгову задержали в палате Краевой клинической больницы. Правда, почему она там находилась, неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в отношении Ирины Долговой возбудили уголовное дело. По предварительным данным следствия, осенью 2018 года она организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел право на его бесплатное получение.

Напомним, 21 августа губернатор Томенко принял отставку Долговой. Чиновница ссылалась на обстоятельства личного характера.

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