Со страницы Светланы Рохловой

Вдова погибшего на Старом базаре Павла Рохлова поехала к Андрею Малахову. Об этом Светлана Рохлова сообщила в своем Инстаграме.

- Никогда бы не подумала, что попаду на программу, которая помогает добиться справедливости, но иначе никак в нашей стране не наказать виновных в убийстве. Только мощная поддержка народа и огласка в СМИ поможет нам, - пишет Светлана Рохлова.

Все произошло ночью 27 июля в Барнауле в ходе пьяной драки. По словам жены погибшего, ее супруг пытался разнять дерущихся. По версии другой стороны, мужчина ударил одну из участвующих в конфликте девушек, из-за этого ее муж напал на Рохлова. Один из участников конфликта нанес 40-летнему Рохлову удар, который оказался смертельным. Он скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

В настоящее время нанесшему удар 38-летнему боксеру предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчина находится под стражей.

- Вторая сторона написала на меня кучу заявлении (наверное хотят добить меня окончательно), но по этому вопросу у меня работает очень грамотныи адвокат! Коротко обо мне: сеи час я занимаюсь благоустрои ством Пашинои могилы, а так же весь бизнес ле г на мои плечи, и я активно им занимаюсь. Как бы ни было тяжело, но я должна закончить и приступить к новым объектам. Паша так хотел! У него были огромные планы на жизнь и наше будущее! И мне нельзя все бросать! Теперь я за папу и за маму для ребе нка! – пишет девушка на своей странице.

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