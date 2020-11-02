Красные легкие, инфаркты и ожирение печени: что видят патологоанатомы при вскрытии умерших от ковида людей

За все время пандемии в регионе скончались около 800 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертность от коронавируса в Алтайском крае бьет все новые и новые антирекорды. Данные оперштаба все больше напоминают сводки с поля боя. За все время пандемии в регионе скончались около 800 человек. О том, что видят патологоанатомы во время вскрытия погибших пациентов, рассказал заведующий патологоанатомическим отделением городской клинической больницы Барнаула №11, главный специалист по патологической анатомии регионального минздрава, профессор Владимир Климачов.

Удар по сосудам

- Коронавирус, как и любой вирус, действует на сосуды, в результате чего возникает так называемая вирусная пневмония. Поскольку поражаются сосуды, могут повреждаться любые органы. Больше всего страдают легкие, на втором месте - печень, далее идут сердце, почки, кишечник, - говорит профессор.

Владимир Климачов. Фото: Из личного архива

Если рентгенологи видят на снимках так называемое матовое стекло, то у патологоанатомов это называется большое красное легкое, аналогичное гриппозному. У других органов тоже есть внешние проявления. В сердце может развиваться картина типичного инфаркта миокарда – сосудистый некроз тканей, в печени патологоанатомы видят следы крупнокапельной жировой дистрофии – иными словами, это ожирение печени. Все это является следствием того, что из-за поражения сосудов, нарушается кровообращение.

«Иные» причины смерти

Оперативный штаб в своих сводках разграничивает статистку смертности на причины, прямо связанные с коронавирусом, и «иные» причины.

- Есть случаи, когда у человека только одно заболевание, условно, ковидная пневмония. Есть другие ситуации, когда присутствует целый ряд заболеваний, в том числе, ковидная пневмония. Непосредственной причиной смерти от коронавируса будут считаться только те случаи, когда у человека была только пневмония, - говорит Владимир Васильевич.

Завалили телами

Недавно барнаульская больница прогремела на всю страну – кто-то заснял заваленный телами умерших коридор больницы. Это объяснили тем, что патологоанатомы не успевают проводить вскрытия.

- На самом деле такая ситуация во всех регионах. Смертность действительно увеличилась. Вскрытие ковидного пациента относится к 5-й категории сложности – согласно нормативу, в год один врач по этой категории должен провести 100 вскрытий. На это отводится 12 часов. Сколько приходится проводить вскрытий в реальности – лучше не спрашивайте, - говорит доктор.

Кстати, всего в Алтайском крае числится 49 патологоанатомов. По словам врача, так как на сегодня не все известно о коронавирусе, патологоанатомы работают с телами ковидных пациентов также, как и с особо опасной инфекцией – чумой, холерой, сибирской язвой и различными лихорадками – в специальном «чумном» костюме.

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