Новый антирекорд: за сутки в Алтайском крае скончались сразу 17 больных ковидом

Шесть из 17 смертей напрямую связаны с коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Вторая волна коронавируса в Алтайском крае продолжает бить рекорды по смертности. Так, за сутки в регионе скончались сразу 17 больных коронавирусом пациентов. Не удивительно, что морги просто были не готовы к такой чрезвычайной нагрузке.

По информации регионального оперштаба, шесть из 17 летальных исходов напрямую связаны с новой коронавирусной инфекцией. По всей видимости, болезнь протекала в крайне агрессивной форме.

Всего с начала пандемии эта инфекция погубила 765 человек. Эксперты установили, что 367 смертей наступили вследствие тяжелого течения болезни, 394 – из-за других заболеваний. Причины гибели еще четверых пациентов пока не установлены.

Напомним, не так давно в сети всплыли жуткие кадры из 12-ой горбольницы Барнаула, в подвале которой хранили десятки тел умерших. Все они были заражены ковидом. Позднее власти объяснили это нехваткой мест в моргах и дефицитом специалистов, проводящих вскрытие.

Чтобы решить проблему, в Алтайском крае открыли дополнительный морг для вскрытия тел инфицированных коронавирусом и дополнительно привлекли патологоанатомов с профильной кафедры краевого медицинского университета.

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