Денег нет. Долгострой на Ленина в Барнауле не могут завершить

Митинг дольщиков, на котором они обратились к Рамзану Кадырову

Прокуратура, следователи, полиция, администрация Барнаула – все разбираются в деле долгостроя на проспекте Ленина, 195А в столице Алтайского края. Со стороны здание уже кажется почти готовым, но застройщик говорит о том, что на самом деле еще есть недоработки и как раз для их завершения денег нет.

Кадыров, помоги

24 октября в Барнауле на площадке долгостроя на проспекте Ленина, 195А состоялся согласованный митинг дольщиков, чьи квартиры находятся в этом доме. Своей акцией они вновь попытались привлечь внимание к их проблеме, но в этот раз люди решили выйти на федеральный уровень и записали видеообращение к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

«Призываем Вас помочь нам получить оплаченное нами жилье. К сожалению, региональная власть не может помочь нам в данной проблеме», – говорят дольщики в своем обращении.

Уже в понедельник, 26 октября, этой проблемой заинтересовались в следственном комитете. Следственное управление по Алтайскому краю начало доследственную проверку на предмет имеющихся нарушений, как так дольщики обвиняют застройщика в мошенничестве.

Параллельно свою проверку начала краевая прокуратура. В частности, там заинтересовались сроками. Дело в том, что 1 и 2 блок-секции дома на 176 квартир застройщик завершил с отставанием от графика строительства в январе 2018 года, хотя согласно графику должен был сделать это еще в мае 2016-го.

Суд решит

Текущее состояние дел сегодня обсудили в администрации города на заседании межведомственной группы. В ней приняли участие министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, представители инспекции строительного и жилищного надзора края, региональных управлений Росреестра, налоговой службы и службы судебных приставов, прокуратуры, полиции, и т.д. Помимо этого на заседание пригласили и представителей застройщиков и дольщиков.

По словам заместителя руководителя подрядной организации ООО «Монтажная компания «ПР-холдинг» Евгения Клейнатовского, по состоянию на 27 октября выполнены работы по тепло-, гидроизоляции подземной парковки, к концу подходит благоустройство прилегающей территории. В третьей блок-секции ведут пусконаладочные работы грузового и пассажирского лифтов. До 5 ноября должны все закончить.

- В связи с задержкой поставки комплектующих перенесен на начало следующей недели срок монтажа оконных блоков, по этой же причине продолжается подключение объекта к тепловым сетям, - добавляет подрядчик.

По состоянию на данный момент застройщику требуется еще около десяти миллионов рублей, чтобы завершить строительство. Получить эти деньги можно от продажи свободных от обязательств квартир на другом объекте – в доме на Партизанской, 76.

В четверг, 29 октября, состоится судебное заседание по иску строительной компании о признании незаконными постановлений о запрете на совершение регистрационных действий. Если суд согласится с доводами «ПР-холдинга», то тогда у них появится право на продажу недвижимости, а значит, появятся средства для завершения дома на Ленина.

Дальнейший план действий можно будет составлять только после суда. Так что следующее заседание рабочей группы намечено на 2 ноября.

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