Следственный комитет заинтересовался дольщиками, обратившимися к Кадырову

Акция протеста дольщиков

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю начало проверку по факту мошенничества в отношении дольщиков из Барнаула. Отчаявшиеся люди обратились за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

24 октября у долгостроя на проспекте Ленина, 195а в Барнауле прошла очередная акция дольщиков, на которой те обратились к главе Чеченской Республике Рамзану Кадырову. Это была последняя капля терпения, так как местные власти, по мнению людей, «замалчивают проблему, чтобы не портить статистику» - в частности, говорится в видеообращении. Вот уже несколько лет сотни семей не могут получить ключи от своего оплаченного жилья. Дом, несмотря на все установленные сроки, до сих пор не достроен и не сдан.

Несостоявшиеся жильцы дома на проспекте Ленина обвиняют строительную компанию ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» в мошенничестве. По данному факту следственными органами назначена доследственная проверка.

- В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материалах средств массовой информации, а также установить причастных к нарушению прав участников долевого строительства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - подчеркивают в пресс-службе регионального СУСКа.

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