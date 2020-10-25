Барнаульские дольщики попросили главу Чечни Рамзана Кадырова помочь им с жильем

Свой выбор организаторы мотивировали, что Рамзан Кадыров ценит и разделяет семейные ценности. Фото: скриншот с видео.

24 октября в Барнауле на площадке Ленина, 195а состоялся согласованный пикет дольщиков квартир. В нем приняли участие около сотни человек, которые требовали принять меры для завершения строки, сообщает паблик «Barnaul22».

По мнению дольщиков, региональные власти замалчивают проблему и не направляют информацию на федеральный уровень, чтобы не портить статистику. Поэтому участники пикета решили искать помощи у глав других регионов. Они к главе Чечни Рамзану Кадырову

– Сотни семей, детей и пожилых людей находятся на грани катастрофы из-за этой ситуации. Вы часто встречаетесь с нашим президентом Владимиром Путиным, и мы очень просим вас передать наш посыл и просьбу о помощи, – сказано в видео.

Свой выбор организаторы мотивировали, что Рамзан Кадыров ценит и разделяет семейные ценности, поэтому откликнется помочь барнаульским семьям в этой проблеме.

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